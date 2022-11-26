المطلك:الحلبوسي بؤرة الفساد ووسائله القمعية في الانبار مرفوضة

المطلك:الحلبوسي بؤرة الفساد ووسائله القمعية في الانبار مرفوضة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك، السبت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالسيطرة على محافظة الانبار عبر وسائل قمعية، مبينا ان الجماهير في المحافظة سترفض تلك التوجهات بعد تجويعها وترويعها وسيتم انتخاب شخصيات جديدة اكثر وطنية. وقال المطلك في حوار متلفز : ان “الفساد الذي يسيطر على محافظة الانبار كبير للغاية وصل الى حد تجويع وترويع الجماهير من اجل استمرار الولاء لجهات سياسية متنفذة بالانبار”.واضاف ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هو من يسيطر على المحافظة وعلى الحكومة فتح تحقيق شامل بشأن الفساد في العراق سيما المناطق الغربية التي باتت السلطة تبتز الفلاح وسائق المركبة الاجرة وتستحوذ على 20 % من دخله المالي”. واشار الى ان”الجماهير ستنتخب وجوه جديدة وستمنع الاستمرار في الاستحواذ على المحافظة رغم الأساليب القمعية التي تتخذها السلطة في الانبار وغيرها من المناطق السنية”، مؤكد ان “فتح تحقيق شامل ومحاسبة الحلبوسي واي طرف سياسي فاسد يمنح المواطن مؤشرات ايجابية بشأن توجهات الحكومة الحقيقية”.

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