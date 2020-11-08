المطلك:الدوائر الانتخابية ستمنع عودة بعض الزعامات السياسية

المطلك:الدوائر الانتخابية ستمنع عودة بعض الزعامات السياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق رئيس جبهة الحوار الوطني، صالح المطلك، اليوم الاحد، على مجريات الاحداث السياسية، مشيرا الى ان هناك زعامات وأسماء سياسية لامعة، سيطيح بها قانون الانتخابات.وقال المطلك في مقابلة متلفزة، ان “الانتخابات المقبلة اذا ما اجريت وفق قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب، ومع وجود الدوائر المتعددة فانه سيطيح بزعامات سياسية لامعة”.وعن عمل لجنة التحقيق بعمليات الفساد الكبرى، قال المطلك ان “اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء وفق امر ديواني، تسير،واشار المطلك في حديثه الى ان “اللجنة تسير ببطء، والوقت لا زال مبكراً لملاحقة كبار الفاسدين في العراق”.

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