المطلك:العراق ذاهب الى التقسيم وليس الاقاليم

المطلك:العراق ذاهب الى التقسيم وليس الاقاليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اقر رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، الأربعاء، بان معظم الكتل السنية اجتمعت على الفساد وشراء الذمم، محذرا من اندلاع صراعات مسلحة في حال الاقدام على تأسيس أقاليم سنية.وقال المطلك في حوار متلفز، إن “الخلاف السني موجود لكنه لم يصل حد الصراع المسلح”، لافتا إلى أن “معظم الكتل السنية اجتمعت على الفساد وشراء الذمم،وأضاف، أنه “قد نشهد صراعا عشائريا في حال تشكيل الاقليم السني”، متوقعا بأن “ العراق ذاهب الى التقسيم وليس الأقاليم”.وأشار المطلك إلى أنه “لا يمكن وصف الجبهة العراقية بانها اصطفاف لصقور السنة”، مؤكدا أن “خلافات شخصية ومصلحية ادت الى تأسيس الجبهة العراقية”.وبين رئيس جبهة الحوار أن “اطرافا استفادت من الخلاف حول رئاسة البرلمان لابتزاز رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”، معتبرا أن “طريقة ادارة الحلبوسي ادت الى نفور القريبين منه”.

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