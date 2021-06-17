المطلك:العراق يتعرض لهجمة بربرية أسوأ من هولاكو

المطلك:العراق يتعرض لهجمة بربرية أسوأ من هولاكو
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، اليوم الخميس، أن ما يجري في العراق هو تمهيد لاخضاع العراق واجباره على التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن ما جرى في 2003 مخطط صهيوني لتدمير العراق.وقال المطلك في حوار متلفز، إن “ما جرى في عام 2003 من تدمير واحتلال أميركي  إيراني للعراق هو مخطط صهيوني لتدمير البلد”، مبينا أن “كل ما يجري في العراق هو تمهيد لايصال الناس لمرحلة اليأس وبالتالي الذهاب للتطبيع”.وحذر المطلك من أن “التطبيع سيشمل جميع دول المنطقة”، مشيرا إلى أن “البوصلة تغيرت بعدما كانت متجهة صوب القضية الفلسطينية”.من جانب آخر رأى المطلك وهو نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن “ العراق يتعرض لهجمة بربرية أسوأ من هولاكو”، معتبرا أن “الابقاء على الدولة الضعيفة افضل من الذهاب للفوضى”.

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