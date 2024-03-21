المطلك:حجم الفساد في صلاح الدين هائل ومقرف

المطلك:حجم الفساد في صلاح الدين هائل ومقرف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف نائب رئيس الوزراء الاسبق صالح المطلك، الخميس،  حجم الفساد في صلاح الدين  بالهائل والمقرف  لو فتحت ملفات ” الفساد” في صلاح الدين لن تبقى اي شخصية من الوجوه المتصدية. وقال المطلك في حوار متلفز، انه “لو فتحت ملفات ” الفساد” في صلاح الدين لن تبقى اي شخصية من الوجوه المتصدية”.وبشأن الوجود الأمريكي ذكر المطلك ان ” الاميركان ” متطوعين” ويقدمون خدمة للعراق وليسوا ” محتلين”،  وأشار الى ان ” خروج الاميركان يعني خروج ” التحالف الدولي” ولا نرى مبررا لخلق العداء مع المجتمع الدولي في وقت  نرفض التجاوزات الاميركية على العراق باي شكل من الاشكال”.

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