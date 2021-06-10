المطلك:صراع وخلافات بين كتلتي الحلبوسي والخنجر على “الزعامة”

المطلك:صراع وخلافات بين كتلتي الحلبوسي والخنجر على “الزعامة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب السابق عن القائمة العراقية حامد المطلك , الخميس , عن وجود صراعات وخلافات واسعة للحصول على اكثر المقاعد في المحافظات السنية بين كتلة الخنجر والحلبوسي، مرجحا استمرار الخلافات حتى بعد اعلان النتائج.وقال المطلك في تصريح صحفي، ان “المكون السني سيمثل بكتلتين كبيرتين هما عزم ويقودها خميس الخنجر وتقدم بزعامة رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي في ظل غياب قيادات وزعامات سنية تقليدية مثل صالح المطلك وأسامة النجيفي لتمثيل المكون” .وأشار الى “وجود صراع وخلاف كبير يجري بين كتلتي الخنجر والحلبوسي من اجل الحصول على اكبر المقاعد في المناطق السنية ” , مبينا ان ” هذا الخلاف سيؤثر بدرجة كبيرة على فقدان العديد من المقاعد وذهابها لقوى معتدلة سواء داخل المكون او من خارجه ” .ولفت المطلك الى ان ” الخلافات والتوافقات ستكون صعبة جدا بعد اعلان نتائج الانتخابات لتحديد الكتلة الأكبر في تشكيل الحكومة المقبلة , اذا لم يتم تقديم سؤال للمحكمة الاتحادية بشان إعادة تفسير الكتلة الأكبر وإلغاء التقسير السابق ” .

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