المطلك:ميليشيات الحشد لازالت تعبث في المناطق السنّية

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية حامد المطلك، السبت، لإنقاذ المكون السني، الذي تحولت محافظاتهم إلى مناطق منكوبة، مبينا أن أوضاع الأهالي فيها مزرية جدا.

وقال المطلك في حديث صحفي، إن “المكون السني بحاجة إلى انقاذ سريع ينتشله من واقعه المزري الذي تعيشه محافظاته، بعد العمليات العسكرية التي شهدتها”، داعياً “لحل ملف المغيبين والمعتقلين بشكل سريع”.

وأضاف أن “مناطق المكون عانت الويلات منذ سيطرة تنظيم القاعدة عليها ثم داعش، وحتى اللحظة ما تزال بعض المليشيات المنفلتة تعبث بها، الامر الذي يستدعي وقفة جادة لإعادة النظر بأوضاع العراقيين بشكل عام وأبناء المكون السني بشكل خاص”.

وكان القيادي في تحالف القرار أثيل النجيفي، علق الأربعاء، 28 آب، 2019، على الاتهامات السياسية بعودة الخطاب الطائفي السني الى المشهد السياسي.

وقال النجيفي، في حديث، إن “من يتصور الدفاع عن المكون طائفية، لا يفهم معنى الطائفية، نحن ندافع عن حقوق اناس مظلومين دون النظر الى طائفتهم”، مبيناً أن “كل إنسان عراقي تعرض للظلم يجب الدفاع عنه من جميع العراقيين”.

وبين أن “هذه معركة بين العراقي المؤمن بحقوق الانسان وبين العراقي الذي لا يؤمن بحقوق الانسان، فكل العراقيين المؤمنين بحقوق الانسان عليهم ان يدافعوا عن مصير عشرات الالاف من المغيبين الذين لا يعرفهم اهلهم اين ذهبوا”.