المطلك:نواب السنّة نواب “جيب”

المطلك:نواب السنّة نواب “جيب”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجم رئيس الجبهة العربية صالح المطلك نواب المكون السني في الدورة النيابية الحالية، معتبرا إياهم بأنهم نواب “مهنة” وليس نواب “مهمة”.وقال المطلك في حوار متلفز ، إن “النواب من المكون  السني في الدورة الحالية لم يكونوا بالمستوى المطلوب”، مشيرا إلى أن “أغلبهم هم من نواب المهنة وليسو نواب المهمة”.وأضاف أن “أغلبهم (النواب) من دعاة إلغاء وجود الجيل السياسي القديم وازاحته وهذه نقطة تحسب ضدهم”، معتبرا أن تحالف القوى كان موقفه سلبيا عندما لم يمرر حكومة علاوي بالتصويت عليها”.وكان تحالف القوى العراقية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أحد ابرز معارضي رئيس الوزراء المعتذر محمد توفيق علاوي والذين وقفوا ضد تمرير حكومته في أكثر من جلسة.

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