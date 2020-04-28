المطلك: الحلبوسي لن يصبح زعيما للسنّة

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الولايات المتحدة تعلن استعدادها بالاعتراف في بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
الخميس المقبل..اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث مواجهة المخططات الإسرائيلية في فلسطين
الصين ترفض دعوة لتحقيق دولي في أصل فيروس كورونا
ترامب يعلن عن تخفيض الإنتاج النفطي في بلاده
شمخاني:سنفاجىء العالم بتطوير صواريخنا
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الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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