المطلك: الحلبوسي لن يصبح زعيما للسنّة

المطلك: الحلبوسي لن يصبح زعيما للسنّة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، الثلاثاء، ان امريكا والسعودية دعمتا تحالف الإصلاح والاعمار الذي تشكل بعد اعلان نتائج انتخابات 2018، فيما أشار إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لن يصبح زعيما للمكون السني.وقال المطلك في تصريحات متلفزة ، ان “السعودية وامريكا كانتا تتفقا مع مشروع تحالف الاصلاح، “مبينا ان “رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي وكذلك زعيم تحالف القرار خميس الخنجر اضافة الى زعيم حزب الحل جمال الكربولي تركوا تحالف الاصلاح وتخلفوا عن حضور اجتماعاته”.واضاف ان “عدم حضور الحلبوسي والخنجر والكربولي كان اول نكسة تعرض لها تحالف الاصلاح، والبعض انسحب من الاصلاح نتيجة الضغط المسلط عليه من قبل تحالف البناء حتى تحالفوا معه لتنفيذ مصالحهم الخاصة”.وأوضح المطلك، أن “الحلبوسي سيضعف بعد خروجه من رئاسة البرلمان شأنه شأن من قبله و بعض ممن يصطفون حول الحلبوسي خائفون مما يملك عليهم من ملفات فساد”، “مشيرا الى ان ” الحلبوسي لن يصبح زعيما للمكون السني و خصومه ازدادوا ولو بقي محافظا للانبار لكان افضل بالنسبة له”.

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