المطلك ينفي انشقاقه من الوطنية

بغداد/شبكة أخبار العراق- نفت الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، الاحد، انشقاقها عن القائمة الوطنية بزعامة اياد علاوي، مؤكدة التزامها بـ”المشروع الوطني”.وقالت الجبهة في بيان ، “تناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفبركاً بشأن انشقاق الجبهة العراقية للحوار الوطني عن القائمة الوطنية، وهذا لا اساس له من الصحة”.واضافت “واذ تنفي الجبهة العراقية هذه الترهات جملة وتفصيلاً تود التنويه الى ان قادتها مؤمنون بالمشروع الوطني وثابتون على طريق الحق ولا يميلون كما البعض مع كل ريح ولا يسعون أبداً خلف المكاسب الزائلة”.واشارت الجبهة الى ان “الجهات التي تحاول تشويه تاريخ الجبهة لن تجني غير الخيبة والخذلان”.