المعمم (ابو هادي العاملي) وكيل السستاني..يعلنها..(عدم جواز الولاء للعراق كوطن..بل الولاء لايران)

بقلم:سجاد تقي كاظم

ضمن المتابعة الالكترونية.. رصدنا (يوتيوبر) جديد على الساحة .. عبارة عن معمم اسمه (ابو هادي العاملي).. يجهر بما يخفيه الكثيرين .. وكذلك يصرح علنا بما يتستر به غيره وراء اغطية لعدم التصريح بما يؤمنون به.. ولكن لا بد ان تنفضح الوجوه بنهاية الامر.. حيث اعتبر (الولاء للوطن) هو ضمن الاعلام المعادي.. وطبعا سنضع (رابط الكتروني) لموقع (ابو هادي العاملي) على اليوتيوب وعنوانه (دفاع عن محور المقاومة).. التي طرح فكرة (الولاء.. ولمن يكون الولاء).. .. وسنضع رؤوس اقلام.. كردود او ومضات او تساؤلات.. للطروحات المسمومة (للعاملي):

الولاء للوطن.. حيث رفض العاملي (الولاء للعراق كوطن).. لانه ادعى ان الولاء (للعقيدة اولا).. فشرع الخيانة باسم العقيدة.. والمضحك انه طرح اية قرانية (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني).. والعبادة (المعرفة).. زين ما دخل هذا بذاك؟؟ ثم العقيدة والوطن لا تتناقضان.

– فملايين المسلمين باوربا يعبدون الله.. ما المشكلة ؟ ملايين الشيعة بدول غير مسلمة ويعبدون الله.. ؟ هل يخونون تلك الدول لان الولاء للعقيدة اولا؟

– عشرات الملايين المسلمين هاجروا من حكم المسلمين والاسلاميين.. لدول واوطان بديله.. بعضها يطلق عليها امثال (العاملي و البغدادي) بالكافرة.. (اذن المسلمين هربوا من حكم العقيدة ..الى حكم الدولة).. خارج الشرق الاوسط…

– الا ينتبه العاملي بان مشكلتنا بالعراق نعرفها بعد ان نعرف (مصر مشايخها بالازهر مرجعية السنة.. مصريين سنة لشعب مصري سني).. (ايران مرجعيتها بقم مرجعية ايرانية لشعب ايراني).. (السعودية مشيختها بمكة والمدينة مشايخ عربية سنية لشعب سعودي عربي سني بغالبيته).. الا بالعراق (مرجعية بالنجف ذي الغالبية العربية الشيعية.. مراجعها اجانب ايرانيين ولاءهم ليس للعراق بل لايران) وهنا الطامة الكبرى.. (فالعقيدة لا تتناقض مع الوطنية والولاء للوطن).. ولكن (التناقض بين الاجنبي الذي تقلد المرجعية بالنجف العراقية بولاءه لدولته ايران.. بالضد من مصالح العراق وشعوبه)..

قال العاملي.. ان (الحدود) (ذاك اليوم صارت).. اي (قلل من شانها) اي ميع الحدود.. (لنتبه) يحمل نفس فكر داعش.. تميع الحدود بين العراق وسوريا.. .. فشاع الارهاب والفوضى.. عام 2014.. ايضا باسم العقيدة الاسلامية.. والخلافة.. ولنتبه صدام ميع الحدود بين العراق والكويت.. لينزلق الشرق الاوسط بمستنقع لم يخرج منه لحد اليوم.. ايضا باسم تميع الحدود والعقيدة القومية..

ادعى العاملي بان (الولاء للعراق) يتبناه (الاعلام المعادي).. اي خير العراقيين وشيعتهم بين (الولاء للعراق او الولاء للحشد).. وهذا يؤكد حقيقة بان (الحشد خونة العراق)..

يدعي العاملي (بان العراقي مخير بين اتباع يزيد واتباع الحسين)؟؟ ولم يقل لنا (من اتباع الحسين ومن اتباع يزيد اليوم)؟؟ يترجمها الشيخ الطفيلي بتخير العراقيين وشيعتهم بين (الفاسد الشيعي الذي يسمح للطلم.. والارهابي) وكأن اهل العراق بين فاسد وارهابي.. ولا خيار ثالث .. اليكم فلم بالصوت والصورة لكلام الطفيلي (انتخبوا الحرامي والسراق نصره للمذهب).

كعادة (الاسلاميين والمعممين الفاقدين للحجة).. يذهبون يمينا ويسارا.. فيعتقد هو يبرر (عدم الولاء للوطن) بـ:

– يقول العاملي ان الرئيس الامريكي ترامب صرح طبعا قبل وصوله للحكم (بانه يريد اخذ نفط العراق)؟؟ سؤالنا .. (هل اخذ ترامب نفط العراق)؟؟ الجواب كلا.. (من حمى نفط العراق).. هل العقيدة ام حدود الدولة “الوطن” الجواب (حدود الوطن الدولة).. من يسرق ثروات العراق و نفطه (هم الاسلاميين والمعممين وليس امريكا).. مئات المليارات تحت حكم الاسلاميين مقلدي المراجع سرقت.. (ولنتبه ان ترامب.. صرح بذلك كاشارة لفساد الاسلاميين.. بان لا وجود لدولة باسم العراق بل مجموعة سراق يحكمون ويسرقون).. فوالله ما قال الا حقا.. (فكيف يكون هناك دولة باسم العراق ومن يحكمنا يحملون سموم فكرية كسموم العاملي)..

– يقول العاملي.. تركيا تجتاح حدود العراق.. (السؤال تركيا دولة اسلامية.. يحكمها الاخوان المسلمين) حلفاء ايران.. اذن (ما حكم العقيدة)؟؟ ونسال (انت لا تعترف بالحدود بين المسلمين)؟؟ اذن (اجتياح تركيا للعراق يصبح ليس اجتياحا)؟؟ مو لو ممو؟؟ فهمنه يا عاملي؟

– يقول (السعودية ارسلت ارهابيين للعراق).. وتناسى بان القاعدة وداعش ارسلت ارهابيين للعراق من السعودية وبقية انحاء العالم (على نفس فكرتك يا ابو هادي العاملي) عدم الاعتراف بالحدود بين الدول.. وانها اراضي مسلمين .. ويجب اقامة دولة التمكين الاسلامية.. مو لو ممو؟ كما انتم ترسلون مليشيات دموية لسوريا لقتل السوريين وتدمير مدنهم.. وتهجير الشعب السوري بالملايين.. لدعم نظام الدكتاتور بشار الاسد (العلماني البعثي).. فلا تنهى عن شيء وتاتي بمثله عار عليك ان فعلت كثيرُ..(علما بان القاعدة وداعش يكفرون ال سعود..)..

الولاء لال البيت.. من يمثل ال البيت؟؟ فالمعصومين ذهبوا لرحمة ربهم.. والامام المهدي لم يظهر.. حيث يقول العاملي (ان الرسول اوصانا بالولاء لمحمد وال محمد)؟؟ يعني شنو؟؟ محمد وال محمد (بشر) سواء انبياء او ائمة معصومين.. ونحن نتكلم سياسية ومصالح دول.. وشعوب.. فهناك ميزانيات دول.. وشعوبها.. (فاذا الولاء لمحمد و ال محمد) الغير موجودين بالحياة.. (تذهب هذه الاموال لمن؟؟ ).. (اموال العراق مجهولة المالك ويفعل بها الحاكم الشرعي الايراني ما يشاء) هل هذا ما تريد قوله يا (عاملي)؟

هل ينوب عن ال البيت.. (المراجع!!!).. السؤال اي مرجعية تقصد والمرجعيات متنافرة.. ومتصارعة.. (فمن يطرح بدعة ولاية الفقيه) وبين (لا يؤمن ببدعة ولاية الفقيه).. ومن يرفض التدخل بالسياسية وبين من يتدخل بها.. والمعتقد الشيعي لا يؤمن براية الا راية الامام عند ظهوره..

يقول العاملي (بانهم فئة قلية..) فهل هم على حق والاخرين على باطل؟؟ نسال (ماوي تسي تونغ كان فئة قليلة معه من الشيوعيين) غلبت فئة كبيرة وهيمن على الحكم.. فهل هو على حق لانه فئة قليلة مثلا؟؟ البعثية وصدام والبعث فئة قليلة.. وغالبية العراقيين ضدهم.. فهل هم على حق وبقية العراقيين على باطل؟ اذن مقياس فئة قليلة وفئة كبيرة ليس مقياس للحق او الباطل..

الطائرات التركية تخترق الاجواء العراقية.. وتقصف قرى عراقية..نقول للعامري.. (انت تعترض على ماذا)؟؟ انت لا تؤمن بان العراق دولة.. وترفض الولاء للعراق كوطن.. (اذن بين لنا).. هل انت تعترض على دولة اعتدت على دولة؟ ام ماذا؟؟ وانت اصلا العراق لا تعترف به دولة؟ ثم (الرئيس الامريكي جاء لمعسكر عراقي يتواجد به قوات تحالف دولي).. دعم العراق ضد داعش.. وزار ترامب القاعدة الامريكية) وحصل ذلك بالمانيا ايضا زار ترامب قاعدة عسكرية امريكية بدون ان يلتقي باي مسؤولين المان.. فلا مشكلة بذلك..

نسال العاملي.. (ايران عندما احتلت حقل نفط الفكة).. (وقطعت 42 نهرا) عن العراق.. ورمت المياه الملوثة على جنوب العراق وعلى البصرة خاصة.. وتهرب المخدرات من اراضيها للعراق حيث اكد قائد شرطة البصرة بان 80% من المخدرات تاتي من ايران.. وتدعم طهران الشخصيات والاحزاب الاكثر فسادا بالحكم بالعراق منذ 2003 ولم نسمع يوما خامنئي يدعو لمحاربة الفساد بالعراق.. كل ذلك تعترف (كان باتفاق مع حكومة بغداد) المشكلة اصلا من عملاء ايران ومن الذين قاتلوا العراق وجيشه بالثمانينات.. فلعن الله ايران.. التي لم تشرع بالعراق الا الفساد والدعارة والرذيلة والاجرام.. وارسلت لنا تشويه للعقيدة من كلاب رقية وكلاب الزهرة وكلاب زينب..

للعاملي.. (العلاقات بين العراق وايران)..قائمة على معادلة (العراق ضعيف ايران قوية فيه).. (العراق قوي ايران ضعيفة فيه).. فالهيمنة الاقتصادية الايرانية نتيجة اهمال متعمد لقطاعات العراق الصناعية والزراعية والخدمية والطاقة والصحية.. فلو عادت تلك القطاعات لن تجد ايران ما تصدره للعراق .. والهيمنة السياسية نتيجة الفساد فلو تم محاكمة الفاسدين لسقطت جميع الاحزاب والشخصيات التي حكمت منذ 2003 الموالية لايران كابراهيم الجعفري ونوري المالكي وهادي العامري.. الخ.. والهيمنة العسكرية نتيجة اضعاف المؤسسة العسكرية الجيش العراقي.. فلو عاد الجيش العراقي قويا لانتهت كل مليشيات ايران وغيرها..

يا عاملي كفى تبني سياسة (غوبلز.. وزير الاعلام الالماني النازي.. اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس).. فجميع قادة القوة الجوية والدفاع الجوي العراقيين والحكومات العراقية اكدت اكذوبة (بان امريكا تنزل مساعدات للدواعش).. فكفى تتبنون اكذوبة .. تريدون من السذج تصديقها.. من اتباعكم.. وقالها (حسن السنيد من حزب الدعوة الموالي لايران.. بان لولا القوات الجوية الامريكية للتحالف.. لما هزمنا داعش).. اما بعد هزيمة داعش فمليشة الحشد الموالية لايران اعتدت على قوات التحالف وكان عمليات التحالف رد فعل ضد هذه المليشيات الايرانية الولاء عراقية التمويل الخيانة العميلة لايران.

لابو هادي العاملي.. ايران وقاسم سليماني الهالك.. تسببوا بقتل 300 الف جندي عراقي بحرب الثمانينات.. فايران هي دولة قاتلة للعراقيين.. وبرلماني ايراني يعترف بانه ذبح 700 اسير عراقي بقاطع العمارة القرنة…. فلعن الله ايران ومن والاها..

اكدت التقارير العسكرية بان لولا السلاح الامريكي لما هزمت داعش.. حتى مليشة بالحشد تسلحوا بسلاح امريكي من دبابات برامز وعربات المدرعة همر ورشاشات الجي سي الامريكية..

لابو هادي العاملي.. اقول لك لماذا ايران تراقب الشان العراقي.. بلسان يونسي المسؤول الايراني الذي صرح بان ايران اصبحت امبراطورية وعاصمتها بغداد “طفسون” ووصلت للمندب والمتوسط).. اي احلام ايرانية بابتلاع العراق ضمن الامبراطورية الفارسية.. كاحلام الاتراك بضم ولاية الموصل ضمن امبراطورية عثمانية جديدة بقيادة حليف ايران اردوغان تركيا..

للعاملي.. 1400 سنة نحن شيعة العراق نصرخ ونلطم الصدور (باظهر يا مهدي وصفيه وشوف الشيعة شصاير بيه).. ونحج للبيت الاسود (الكعبة).. ونتمسك باستارها ليخلصنا من طغيان الظالمين.. ولكن لمجرد زيارة للبيت الابيض حيث كان رب البيت الابيض (بوش).. الامريكي.. سقط ليس فقط حكم صدام والبعث وحكم الاقلية السنية بل موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بالعراق عام 2003.. فلا تنكر جميل امريكا ولا تعظ اليد الامريكية التي مدت لنا نحن شيعة العراق..

ابو هادي العامري.. هل تعلم طروحاتكم ستكفر الناس حتى بالمذهب .. عندما تروجون بان (العراقي لم يخلق للراحة.. ولا حق له بالرفاهية والاستقرار والاعمار والبناء).. انظر للامارات والخليج وماليزيا واندنوسيا واوربا وكندا واستراليا وسنغافورا .. امثلة لدولة تعيش الاستقرار والامان.. ولم تنتظر مهدي او غير مهدي حتى ينقذها.. فهي انتهجت نهج الخلاص بان عرفت لا استقرار ولا امان ولا عدالة بالارض الا برفاهية الشعوب و حقها بالحياة والعيش الكريم..

تدعي بانك يا (ابو هادي العامري) لست مع السياسيين .. اضحكتنا.. سؤالنا.. قل لي حزب يحكم بالعراق من شيعة السلطة ليس له مرجعية.. (السستاني دعى لانتخاب هذه الطبقة السياسية) ثم ادعى غلق الباب عليهم.. ولكن المضحك (انه لم يدعو للثورة ضدهم كما دعى لانتخابهم بعد 2003).. الخامنئي تتبعه احزاب اسلامية كالدعوة والعصائب .. الخ.. وهو حاكم ايران ومن يتبعه بحسب القانون هم الخونة والعملاء.. (فهل تسمح ايران داخلها بان يعلن اي ايراني الولاء لزعيم دولة اجنبية ونظام حكم اجنبي .. او يضع صور زعماء باكستان او تركيا بشوارع طهران) الا ان يكون مصيرهم الاعدام شنقا بالسلنكات بتهم الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية (فلماذا الحرام في ايران تحللونه بالعراق).

انتم يا مليشة الحشد والاحزاب الاسلامية الحاكمة التي تدعمكم.. بفسادها.. تهيمنون على مفاصل الدولة .. وثروات البلد.. والسلاح.. والمعتقلات.. واسستم مرة اخرى جمهورية الخوف باغتيال كل من يرفض الفساد والفاسدين بالارض..

اعلم يا ابو هادي العامري.. بان الامام المهدي ليس عدوا لامريكا وشعبها.. فامريكا التي نصرت شيعة العراق باسقاط طغيان 1400 سنة عام 2003 ودعمت انتخابات وصل عبره شيعة للحكم.. بالتاكيد المهدي ليست عدو امريكا.. ولكن المهدي عدو للطبقة السياسية المحسوبة شيعيا وشركاءهم الذين فسدوا بالارض واستغلوا الديمقراطية لمصالح ايران القومية العليا على حساب مصالح العراق وشعوبه.. علما الشيعة بامريكا بمئات الالاف يؤدون طقوسهم بكل حرية ويمارسون حياتهم برفاهية.. وامريكا نصرتنا بافغانستان باسقاط حكم طالبان وتنفس الشيعة الهازر الصعداء بعدها..

تدعي ايران ساعدت العراق.. سؤالنا.. هل المفروض العراق وشعبه (ينزعون ملابسهم الداخلية) ويكشفون خلفياتهم للايرانيين ليوم الدين؟ الاتحاد السوفيتي حصل على دعم من الحلفاء من اكبر خط امدادات با لتاريخ.. بمؤتمر (تشيرشل ورزفولت وستالين).. فلم نرى يوما السوفيت مثلا يضعون صور رزفولت رئيس امريكا بحجة انه دعم السوفيت ضد النازية؟ لم يتم سرقة تضحيات السوفيت باسماء قيادات بريطانية او غيرها.. فاذا اكوا بهائهم فهم عملاء ايران.. وليس غيرهم.

لابو هادي العاملي.. سؤال.. من شتتنا نحن شيعة العراق؟ اليس مرجعياتكم

فشيعة العراق احد عوامل ضعفهم.. هي المرجعيات.. فمن مزق وشتت الشيعة افقيا لصدريين ولا صدريين.. من مزق الشيعة لولائيين ولا ولائيين.. من مزق الشيعة عاموديا الى حوزة صامتة وحوزة ناطقة.. وحوزة ولائية وحوزة لا ولائية.. من مزق الشيعة لـ 100 مليشية بمرجعيات متنافرة وتوجهات سياسية متصارعة..

من مزق شيعة العراق سياسيا.. اليس المرجعية ايضا فالاحزاب الاسلامية كلها من وحي مرجعيات.. حزب الدعوة من وحي مرجعية الصدر الاول.. التيار الصدري من وحي مرجعية الصدر الثاني.. المجلس الاعلى وبدر.. الخ من اجندات ايرانية للخميني.. الخ.. فلا تقولون لنا بعد ذلك ان اليهود والصهاينة والامريكان من مزقنا.. فالحق انتم من مزقتمونا.. والناس وشيعتهم تهرب من العراق هربا من صراعات المرجعيات السياسية والعسكرية على السلطة والمال العراق السائب بسبب بدعة (المال العراقي مجهول المالك ويفعل بها الحاكم الشرعي ما يشاء) فتصارعت الذئاب (الحكام اللاشرعين) على نهب المال العراقي وافقار العراقيين.. و تمكين الفاسدين من رقاب الناس..

فعليه وتعقيبا لكلام السستاني بخصوص الحرب..

نقول (انتم يا مرجعية) سبب تشتت العراق وشيعته.. رغم نحن شيعة العراق اكثرية.. وجاءتنا ميزانيات تقدر بـ 1700 مليار دولار فقط بـ 17 سنة.. نهبت وسرقت.. بجيوب عملاء ايران وهربت لقنوات لصالح ايران واقتصادها على حساب ا لعراق واقتصاده.. ففسادتكم ايه الاسلاميين اضعفنا.. وما زال يضعقنا ويشتتنا..

فيا ابو هادي العاملي:

كفى عارا على الحشد.. بان حماة الحشد .. هم انفسهم الاحزاب الفاسدة نفسها الحاكمة

فكفى ان نعلم ان مليشة الحشد عبارة عن اجنحة عسكرية للاحزاب الاسلامية الفاسدة نفسها التي حكمت منذ 2003.. والتي معظمها كان بايران.. وتاسست داخل ايران، واخرى تاسست داخل العراق بقيادات موالية لايران وتجهر بولاءها لايران.. كفى عارا على الحشد ان مليشياته متورطة بصالات الروليت والقمار وبيوت الدعارة والمساج.. وتهريب المخدرات من ايران للعراق، وتهريب النفط العراقي عبر حدود ايران، والهيمنة على الحدود وسرقة قوت العراقيين، والمكاتب الاقتصادية منافذ الفساد التابعة لمليشيات الحشد.. واغتيال المتظاهرين بانتفاضة تشرين .. الخ من الاجرام الحشدوي..

للعاملي.. (انت من لقبك اجنبي عن العراق لبناني)

والذين اصولهم اجنبية بالعراق مهما طال الزمن بهم بارض الرافدين يبقون خونة وعملاء ويكرهون شعب العراق ويتمنون دائما السوء لهم.. ويرفضون ان يحكم العراقي الاصيل وطنه.. المهم.. نقول يا لبناني الاصل (ابو هادي العاملي).. (الم تسال نفسك.. هؤلاء السياسيين الذين ذهبوا يبحثون عن السلاح بعد 2014).. اليس هم انفسهم من حكموا منذ 2003.. وهم الموالين لايران والمتهمين بالفساد.. اليس المالكي الذي صرح بانه اسس الحشد قبل يومين من الفتوى.. هدر 50 مليار دولار على وزارة الدفاع؟؟ فالمفروض ان يحاسب عملاء ايران عن ما جرى بالعراق..

ثم العراق كان لديه 250 الف جندي وقوات مكافحة الارهاب والبشمركة ومغاوير الداخلية .. كلها كانت كافية بالتصدي لداعش ببغداد ووسطه.. ولو ترك الامر لهم لتم اعادة تاهيل الجيش العراقي لهزيمة داعش كما حصل لجيوش تعرضت لنكسات ثم عادت تاهيل وانتصرت.. (الجيش المصري انكسر بحرب 1967 ثم بعد سنوات انتصر بحرب 1973).. (الجيش السوفيتي انهزم امام النازية.. ثم بعد سنوات هزم السوفيت النازية بدعم الحلفاء).. ولكن فتوى الكفائي كان هدفها الاجهاز على اي امل باعادة تاهيل الجيش العراقي.. حيث سارع الهالك الايراني قاسم سليماني للنجف وضغط من اجل اصدار الفتوى، ثم استدعى الهالك عميل ايران المهندس جميع من قاتلوا لجانب ايران ضد الجيش العراقي بالمثانينات.. ليتسلمون قيادة مليشة الحشد.. بخطة قذرة لاخضاع العراق لايران ..