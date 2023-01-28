المغرب ترفع الحجز عن أموال مصرفي الرافدين والرشيد

المغرب ترفع الحجز عن أموال مصرفي الرافدين والرشيد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق المغرب، اليوم السبت، على رفع الحجز عن الأموال العراقية لمصرفي الرشيد والرافدين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إن “العراق والمغرب يبحثان إمكانية تفعيل الخط الجوي المباشر بين البلدين”.وفي سياق منفصل، ذكر الصحاف أن “المغرب وافق على رفع الحجز عن الأموال العراقية لمصرفي الرشيد والرافدين”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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