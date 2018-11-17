المغنية الأمريكية تايلور سويفت تتنقل داخل حقيبة سفر

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الفتلاوي:كلفة بناية البنك المركزي الجديد أكثر من ترليون دينار وبرج خليفة في دبي كلف مليار دولار!!
رويترز: مبادلة منتجات أغذية عراقية بإمدادات غاز وطاقة كهربائية من إيران
دزيي:عبد المهدي وافق على تصدير نفط كركوك عبر أنابيب كردستان
دزيي: حكومة عبد المهدي وضعت نقطتين كمركيتين غير قانونيتين تعود بالنفع لمجاميع ميليشاوية
الدراجي:17 مليار دينار شهرياً رواتب ومخصصات 47 موظفاً في مكتب عبد المهدي ضمن موازنة 2019!!
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