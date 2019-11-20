المفتي:قرار مجلس محافظة نينوى بإقالة المحافظ غير قانوني

بغداد/شبكة أخبار العراق- رد ممثل الحكومة في مجلس النواب، طورهان مظهر المفتي، على مجلس محافظة نينوى، بشأن إقالة المحافظ، منصور المرعيد، مؤكدا أن المجلس لا يمكن له اتخاذ هذا القرار الآن.

وقال المفتي، في كتاب موجه الى مكتب محافظ نينوى، إن ما يخص “نفي طلب الاستقالة الى مجلس المحافظة وعدمه هذا امر يمكن الاعتراض عليه امام المحاكم المختصة، ولهذا الكلمة الفصل في ذلك”.

وبشأن إقالة محافظ نينوى، أشار الى ان “هذا القرار من القرارات الجوهرية، والتي لا يمكن لمجلس المحافظة ان يتخذها في هذا التوقيت”، لافتا الى أن نص القانون 51 من قانون المحافظات، والذي يقضي بأن “كل أمر فيه اعفاء او اقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب الشخص المعني”.