المفتي:مكونات كركوك اتفقت على تدوير منصب المحافظ

المفتي:مكونات كركوك اتفقت على تدوير منصب المحافظ
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاربعاء، أن مكونات كركوك قد اتفقت على تدوير منصب محافظ كركوك وتقاسم السلطة، مستبعداً إجراءات حل مجلس المحافظة بسبب التفاهمات القائمة بين أعضائه.وقال طورهان المفتي، في حديث صحفي، إن “مكونات كركوك والكتل السياسية الفائزة في انتخابات مجلس المحافظة قد اتفقت على تشكيل حكومة توافقية مشتركة بين كافة المكونات”، مبينا أن “منصب المحافظ سيكون مدوراً بين الكتل الفائزة”.وأوضح أن “التدوير سيشمل ثنائي أو ثلاثي الكتل”، مشيراً إلى أن “النقاشات جارية للوصول إلى صيغة توافقية”.وأضاف المفتي أن “رئيس الوزراء شدد على أهمية أن تضم الحكومة المحلية جميع المكونات دون تهميش لأي طرف، وأن يتم تشكيلها بسرعة دون التأثر بالضغوطات السياسية”.وأكد أن “رئيس مجلس الوزراء يتبنى موقفاً محايداً ويرغب في أن تشكل الكتل السياسية الإدارة المحلية وتوزع المناصب وفق الاستحقاقات، دون فرض قرارات من بغداد”، مشيراً إلى أن “هناك مساحة قانونية لتحقيق ذلك”.وتابع المفتي أن “رئيس الوزراء يعمل مع الكتل السياسية على إنجاح تشكيل الحكومة المحلية بعد الانتخابات، ويسعى إلى الوصول إلى قرار موحد يساهم في إشراك جميع الأطراف في إدارة كركوك”.

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