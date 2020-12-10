المفوضية الأوروبية:آلية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما تزال متباعدة

المفوضية الأوروبية:آلية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما تزال متباعدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، اورسولا فون دير لاين، الخميس، ان المواقف بين الاتحاد الاوربي وبريطانيا حول آلية الخروج من الاتحاد الـ”بريكست” ما تزال متباعدة. وأضافت دير لاين، أنها “ناقشت مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القضايا العالقة بين الجانبين. في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكسر الجمود في محادثات التجارة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.وشددت رئيسة المفوضية الاوروبية، أنه “بعد سلسلة من النقاشات نحن نفهم بعضنا ولكن المواقف ما زالت متباعدة”.وقال مصدر رفيع المستوى في مقر رئاسة الوزراء في لندن، “لا تزال هناك فجوات كبيرة للغاية بين الجانبين”، لكن المحادثات ستستأنف.وأضاف المصدر أنه “ينبغي اتخاذ قرار حازم بشأن مستقبل المحادثات” يوم الأحد المقبل.

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