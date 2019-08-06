المكون التركماني يطالب مجلس النواب برفض تطبيق المادة 140 الدستورية

المكون التركماني يطالب مجلس النواب برفض تطبيق المادة 140 الدستورية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا المكون التركماني، الثلاثاء ، أعضاء مجلس النواب بالوقوف ضد التوجهات الرامية لتطبيق المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، فيما بين أن تلك المادة عدت بأيدي كردية وأمريكية لا تريد استقرار البلاد.وقال القيادي في المكون محمد مهدي البياتي في تصريح  صحفي، إن “مجلس النواب ملزم باتخاذ أجراءته العقابية المتمثلة باستجواب وعزل كبار المسؤولين الذي يحاولون خرق القانون”، لافتا إلى إن “قضية كركوك اكبر من الخلافات بين التركمان والكرد، وهنالك جهات خارجية مستفيدة من خلق الفوضى بين المكونات داخل المحافظة”.وأضاف أن “تفسير المحكمة الاتحادية الأخير للمادة 140 لا يعني تطبيقها كونها عدت بأيدي كردية وأمريكية لا تريد استقرار البلاد”، داعيا “أعضاء مجلس النواب بالوقف ضد التوجهات الرامية لتطبيق المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها لعدم جر كركوك والمناطق الأخرى لفوضى جديدة”.واكد الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر, في وقت سابق, أن قرار المحكمة الاتحادية بتمديد المادة 140 المتعلقة بكركوك بات مصدر للفتنة, مطالبا رئيس الوزراء بحل موضوع كركوك والمناطق المتنازع عليها خلال اجتماع يضم كافة مكونات المحافظة.

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