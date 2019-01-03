الملا ينفي التحاق 16 نائبا الى “جماعة الكرابلة”

الملا ينفي التحاق 16 نائبا الى “جماعة الكرابلة”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- ردا على ما ادلى به  القيادي في تحالف “المحور” الوطني النائب محمد الكربولي ،بشأن انشقاق 16 نائبا عن ائتلاف الوطنية وانضمامهم الى تحالفه وتشكيلهم  كتلة اسمها الوطنية داخل تحالف المحور، فيما لم يبق في الوطنية  سوى نائبين اثنين ، نفى القيادي في ائتلاف الوطنية ، حيدر الملا ، الخميس،  انشقاق 16 نائبا من الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.وتابع الملا في حديث صحفي له اليوم،  ان “الانباء التي تحدثت عن انشقاق 16 نائبا عن الوطنية، معلومات عارية عن الصحة وغير دقيقة، وقد عقد  اجتماع لنواب ائتلاف الوطنية، بمنزل القيادي في الوطنية فلاح حسن زيدان، قبل ايام جمع أكثر من 17 نائباً”، مشددا على ، ان ” الائتلاف متماسك ولا توجد فيه أية انشقاقات، او خلافات داخلية” على حد وصفه . 

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