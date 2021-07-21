بيت الثقافة والفنون يحتفي في اشهار الكتاب الجديد ” 40 عاما مع صدام حسين” 

بيت الثقافة والفنون يحتفي في اشهار الكتاب الجديد ” 40 عاما مع صدام حسين” 
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عمان/شبكة أخبار العراق- يسر بيت  الثقافة والفنون  في عمان الدعوة  لحضور حفل اشهار الكتاب الجديد ” 40 عاما مع صدام حسين”  للدكتور نديم الياسين وذلك في الساعة السابعة من مساء يوم السبت المقبل 24 /7  في مجمع بيت الثقافة والفنون الكائن في شارع الرازي  دار 20  مع الالتزام بضوابط السلامة .

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