الملحق العسكري الإيراني في بغداد:أمن العراق وإيران “واحد”!

الملحق العسكري الإيراني في بغداد:أمن العراق وإيران “واحد”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث الملحق العسكري الإيراني في العراق، اليوم ، استمرار التعاون بين البلدين مع القيادي في منظمة بدر ومستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ، أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم ، الملحق العسكري الإيراني في بغداد، نوروز پور”.وأضاف البيان، أن “الأعرجي، بحث مع الملحق العسكري الإيراني، تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، في المجالات الأمنية والعسكرية، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة البلدين الجارين”.وأشار البيان إلى أن “نوروز پور، أعرب عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستمرار الدعم  والتعاون مع العراق  لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، لأن امن العراق وإيران واحد”.ولفت إلى أن “اللقاء، جرى خلاله، استعراض آخر التطورات الأمنية ، وتبادل الرؤى والأفكار، وتجنيبها المزيد من الأزمات”.

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