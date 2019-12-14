الملكة اليزابيث تكلف جونسون بتشكيل حكومة جديدة في بريطانيا

الملكة اليزابيث تكلف جونسون بتشكيل حكومة جديدة في بريطانيا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كلفت العاهلة البريطانية الملكة إليزابيث الثانية رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون وزعيم حزب المحافظين تشكيل الحكومة.والتقى جونسون الملكة اليزابيث في قصر باكنجهام، اليوم، حيث جرى تكليفه تشكيل حكومة جديدة بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة التي جرت يوم الخميس الماضي، بأغلبية كبيرة.وكان جونسون تعهد عقب فوزه بان نتيجة الانتخابات ستمنحه تفويضًا لتنفيذ بريكست الشهر المقبل.

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