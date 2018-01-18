الملك سلمان يؤكد دعم السعودية في إعادة إعمار العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بعث رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، رسالة خطية إلى ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز، مؤكدا فيها عمق العلاقات بين البلدين. فيما دعا العبادي برسالته المملكة إلى مساعدة العراق في عملية إعادة الإعمار.وقالت وزارة التخطيط في بيان ، إن “ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز استقبل، اليوم، وزير التخطيط / وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي”.وأضافت الوزارة، أن “الجميلي سلم الملك سلمان رسالةً خطية من رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد خلالها عمق العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين وأشاد بدور المملكة الداعم للعراق في حربه ضد الارهاب الذي كان يهدد دول المنطقة والعالم بأسره”.ودعا العبادي في رسالته، الملك السعودي إلى “تقديم الدعم للعراق في اعادة الاعمار للمناطق المحررة وتحقيق التنمية اذ يحتاج العراق الى نحو ١٠٠ مليار دولار”، معربا عن أمله في أن “تكون المشاركة السعودية في مؤتمر الكويت للدول المانحة الذي سيعقد من ١٤-١٦ شباط المقبل بمستوى حجم وقوة العلاقات الاخوية بين البلدين”.من جانبه، أكد الملك سلمان “استعداد المملكة لتقديم كل انواع الدعم للعراق وإعانته في اعادة البناء والاعمار خلال المرحلة المقبلة”، مشددا على أن “العراق يمثل عمقا اخويا واستراتيجيا للمملكة العربية السعودية”.ودعا إلى “مضاعفة الجهود المشتركة بين البلدين لتعويض الفرص الفائتة والانطلاق الى مرحلة جديدة تجعل من العراق انموذجا في البناء التنموي السليم”، مشيدا بـ”النصر الكبير الذي حققه العراقيون وعظمة التضحيات التي قدموها من اجل تحرير ارضهم من دنس الارهاب”.وأوضح بيان الوزارة، أن “اللقاء حضره عن الجانب العراقي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ووكيل وزارة الصناعة”.