المليادير بعد 2008 صولاغ يهدد الكرد والسنة بحرمانهم من المناصب في حال عدم التصويت لعلاوي!

المليادير بعد 2008 صولاغ يهدد الكرد والسنة بحرمانهم من المناصب في حال عدم التصويت لعلاوي!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر المليادير بعد 2008  النائب والوزير السابق باقر جبر الزبيدي، الخميس، الكرد والسنة من فقدان منصبي رئاستي الجمهورية والبرلمان بسبب تدخل بعض القيادات بمنصب رئيس الوزراء، مهدد بالقول: “قد اعذر من انذر”.وقال الزبيدي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، إنه “في الوقت الذي يتنعم به (الإقليم) بعائدات آبار النفط الموجودة هناك ولم يتم تسليم عائدات تصدير نفط الشمال الى الحكومة الإتحادية لغاية اللحظة حسب الدستور”.وأضاف، أنه “في ذات الوقت يحصل الإقليم على عائدات نفط الجنوب العراقي “بنسبة 12,6 ” من صافي الموازنة العامة للدولة فيما يحترم الجنوب (البقرة الحلوب) الدستور وتحرم المناطق في غرب وجنوب ووسط العراق من عائدات نفط الشمال”.وأشار الزبيدي إلى أن “تدخل بعض زعماء الطوائف والقوميات بإختيار منصب رئيس الوزراء وصلاحياته مخالف للدستور؛ فعلى جميع السياسيين (كرد وسنة) أن يعوا خطورة تصرفاتهم وربما ستكون مناصب رئاستا الجمهورية والنواب والوزارات كافة من صلاحيات “الكتلة الأكبر” والأغلبية السكانية وقد أعذر من أنذر”.

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