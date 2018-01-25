المنافذ:وفد فني اتحادي أطلع على سير المنافذ في السليمانية

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد المتحدث باسم المنافذ الحدودية العقيد محمد الشويلي انه وفدا من بغداد زار السليمانية واطلع على عمل سير المعابر الحدودية في المحافظة.وقال الشويلي في تصريح صحفي له اليوم: ان “الوفد يضم ممثلين عن وزارات الاتصالات والصحة والمالية والداخلية والتجارة والكمارك والبيئة والمواصلات برئاسة مدير عام التخطيط في المنافذ الحدودية شاكر الجبوري “.واضاف ان ” الوفد أجرى دراسة شاملة لغرض التواصل الى اتفاق نهائي لتسلم المعابر الحدودية ومنها معبر باشماخ الحدودي مع ايران بصورة رسمية بحيث يكون تحت اشراف الحكومة الاتحادية “.واشار الى انه ” سيتم مناقشة افتتاح منفذين وهما سيران وكيله والتي كانت معابر غير رسمية لكن سيتم توفير الظروف المناسبة لافتتاحها “.وكان وفد كردي برئاسة وزير داخلية إقليم كردستان العراق كريم سنجاري زار بغداد منتصف الشهر لبحث حلول للأزمة التي نشبت بين الجانبين إثر الاستفتاء وبحث مسألة المنافذ الحدودية ورفع الحظر الذي تفرضه السلطات الاتحادية على مطارات الإقليم.واعقب زيارته مباحثات اجراها وفد من الحكومة العراقية برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، لإتمام نقاش بخصوص إدارة المنافذ الحدودية البرية الدولية والمطارات والسدود.