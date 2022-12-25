المنافذ الحدودية:التدقيق الالكتروني منع عمليات التزوير والتلاعب بالعمليات التجارية

المنافذ الحدودية:التدقيق الالكتروني منع عمليات التزوير والتلاعب بالعمليات التجارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، الأحد، عن صدور توجيهات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتطوير المنافذ الحدودية في البصرة.وقال الوائلي في بيان، إنَّ “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأَّس اجتماعاً ضم جميع الدوائر الخدمية في محافظة البصرة في مقر ديوان المحافظة، في أول محطة لجولته في المحافظة”، مبيناً “إنَّنا استعرضنا خلال الاجتماع احتياجات ومتطلبات مديريات المنافذ الحدودية والدوائر العاملة فيما يخص البنى التحتية”.وأضاف، أنَّ “السوداني أكَّد استمرار المحافظة في تطوير المنافذ الحدودية من خلال إيراداتها بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط”، مشيراً إلى أنَّه “تمَّ عرض خطة الهيأة في استقبال فرق وجماهير بطولة خليجي 25 عبر منفذي مطار البصرة الدولي وسفوان الحدودي لضمان دخولهم بانسيابية وتقديم التسهيلات كافة لضمان نجاح الخطة المرسومة من قبل الحكومة متمثلة باللجنة العليا المختصة بذلك”.ولفت إلى “دور المحافظة في بذل الجهود لتهيئة الصالات وترميم واستحداث صالات جديدة في مطار البصرة، وكذلك كان هنالك دور مهم من قبل الدوائر العاملة في نجاح الخطة المرسومة في منفذي مطار البصرة وسفوان”.وتابع: “استعرضنا جهود الهيئة في ممارسة التدقيق الالكتروني لمنع عمليات التزوير والتلاعب في الوثائق الرسمية الخاصة بالعملية التجارية انطلاقاً من التوجيهات الحكومية المثبتة بالبرنامج الوزاري”، موضحاً، أن “هيئة المنافذ مستمرة في التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات مع الدوائر العاملة كافة للنهوض بواقع العمل ومحاربة الفساد الإداري والمالي كونه التحدي الأول الذي يواجه تقدم أي عمل إيجابي”.

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