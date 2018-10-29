المنافذ الحدودية:المليشيات تسيطر على طرق المنافذ

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، كاظم العقابي، اليوم الاثنين، ان المليشيات تسيطر على الطرق المؤدية للمنافذ وحمايتها مسؤولية المحافظات.وقال العقابي في تصريح صحفي له اليوم، ان “المجاميع المسلحة غير المنضبطة التي تحاول السيطرة على المنافذ هي ليست موجودة في منفذ معين وإنما تسيطر على الطريق المؤدي والقادم اليه”، مبينا ان “هذه المجاميع تتحكم بالداخلين والخارجين للمنافذ”.واضاف ان “حماية الطريق في الوقت الحاضر من واجب المحافظات وقيادات العمليات والشرطة، لاسيما وان الهيئة موثقة كافة الخروقات بكتب رسمية أرسلت الى رئيس الوزراءالسابق حيدر العبادي”.وتابع العقابي ان “العبادي بدوره أوعز الى قيادات العمليات المشتركة بمعالجة الموضوع ولكن لاتزال المجاميع مستمرة وهي الان بحاجة الى فرض سيادة القانون لضمان سلامة التجارة في المنافذ الحدودية”.