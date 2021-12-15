المنافذ الحدودية:منفذ” الشلامجة منفذ دولي”

المنافذ الحدودية:منفذ” الشلامجة منفذ دولي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن الموافقة على شمول منفذ الشلامجة الحدودي ضمن المنافذ المعتمدة لمرور البضائع العابرة للدول (الترانزيت).وذكرت الهيأة في بيان ، انه بناء على ما تقدم به رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي خلال حضوره الاجتماع السابع للجنة المختصة بوضع دراسة تفصيلية عن آلية العمل بنظام الترانزيت برئاسة وزير النقل وبناء على الطلب المقدم من الجانب الإيراني على اعتماد منفذ الشلامجة من ضمن المنافذ الحدودية المشمولة بنظام الترانزيت تم عرض الموضوع خلال الاجتماع وحصلت الموافقة من قبل أعضاء اللجنة على الطلب المقدم.واضاف البيان، انه استنادا لما تقدم أصبح العراق يمتلك سبعة منافذ حدودية مهمة تعمل بنظام الترانزيت وهي (سفوان، القائم، عرعر، طريبيل، المنذرية، زرباطية الشلامجة).وختم البيان، “تأتي هذه الإجراءات من أجل تفعيل موقع العراق الجغرافي تجاريا والحصول على إيرادات مهمة تساهم في دعم الاقتصاد وتشجيع التجارة العابرة للحدود”. 

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