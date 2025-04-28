المنافذ الحدودية: إلقاء القبض على إيراني بحوزته (16)تأشيرة أفغانية مزورة

المنافذ الحدودية: إلقاء القبض على إيراني بحوزته (16)تأشيرة أفغانية مزورة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء القيسي ،الاثنين، ان مفارز مديرية منفذ الشلامجة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكنت من القبض على مسافر إيراني كان بحوزته 16 تأشيرة أفغانية مزورة، مخبأة داخل حقيبته ضمن ظروف ورقية.وأوضح، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالته مع المضبوطات إلى مركز شرطة الشلامجة لاستكمال التحقيقات.

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