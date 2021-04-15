المنافذ الحدودية تعلن عن بدء المباحثات في فتح منفذ جميمة مع السعودية

المنافذ الحدودية تعلن عن بدء المباحثات في فتح منفذ جميمة مع السعودية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن بدء مباحثات لتفعيل فتح منفذ جميمة بين العراق والسعودية.وذكرت الهيئة، في بيان ، أن “رئيس هيئة المنافذ الحدودية  اللواء عمر عدنان الوائلي التقى وفداً يمثل السكرتارية العليا للتنسيق بين المحافظات”.وأضافت، أن “اللقاء جاء لمناقشة الإجراءات المتخذة لتفعيل فتح منفذ (جميمة) الحدودي في محافظة المثنى بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية”.

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