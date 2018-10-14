المنافذ الحدودية تنفي إغلاق منفذ الشلامجة

بغداد/شبكة أخبار العراق- نفت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، اغلاق منفذ الشلامجة الحدودي، فيما أكدت أن المنفذ مفتوح أمام حركة المسافرين والزائرين.وذكر الهيئة في بيان ، أن “منفذ الشلامجة الحدودي مفتوح امام حركة المسافرين والزوار الكرام ويشهد دخول الزائرين والمسافرين على مدار ٢٤ ساعة”، مبيناً انه “من ضمن الاستعدادات لاستقبال الزوار الايرانيين هو وجود اعمال اكساء وأعمال تأهيل ساحات وقوف للحافلات والمركبات التي سوف تقوم بنقل الزائرين الكرام”.وأضاف البيان، أنه “تم نصب سرادق بين الجانبين العراقي والإيراني لتنظيم حركة الزوار الى كابينات الجوازات، وجميع هذه الاعمال تتعارض مع دخول الشاحنات التجارية الى الجانب الايراني”، مستطرداً: “كما ان الطريق المخصص (الحولي) بدأ استخدامه لدخول العجلات الإيرانية المحمله بالهبات والهدايا والنذور، والتي تم تحديدها بقوائم مفصلة وأرسلت من قبل الهيئة العامة للجمارك الى معاونية جمرك الشلامجة لغرض المباشره بإدخال هذه العجلات”.ودعت الهيئة، وسائل الإعلام إلى “أخذ الاخبار والمعلومات من الجهات المختصة الرسمية (هيئة المنافذ الحدودية) حصراً بخصوص منافذنا البرية البحرية الجوية، والابتعاد عن الشاعات”.وكانت وكالة ارنا الايرانية، نقلت عن مدير تطوير التجارة في منظمة منطقة اروند للتجارة الحرة بايران، محمد نظارت، في وقت سابق اليوم، ان العراق اغلق القسم التجاري في منفذ الشلامجة الحدودي بين البلدين الى اشعار اخر.