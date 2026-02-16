المنافذ الحدودية: قريباً افتتاح منفذَي الوليد وربيعة مع سوريا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر الوائلي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بتصفير أجور الأرضية في الموانئ البحرية وسرعة افتتاح منفذَي الوليد وربيعة مع سوريا.وقال الوائلي للوكالة الرسمية، إن “رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بتصفير أجور الأرضية في الموانئ البحرية من خلال استصدار قرار في جلسة مجلس الوزراء المقبلة”. وأضاف، “تم الإيعاز الى الشركة العامة للنقل البحري باستمرار الإعفاءات الممنوحة للمستوردين والتجار”. وبشأن المنافذ، أكد الوائلي، أن “رئيس الوزراء، وجّه بسرعة افتتاح منفذَي الوليد وربيعة مع سوريا من أجل رفع مستوى التبادل التجاري والاستفادة من المنفذين بشأن ما يخص طريق التنمية والاستفادة من موقع العراق الجغرافي لربط الشرق بالغرب”، مشيرا الى ان “العمل تم بهمة عالية وكوادرنا متواجدة في منفذ الوليد ومنفذ ربيعة”. وتابع، “في قادم الأيام سنشهد افتتاح المنفذَين المهمَين والذي سينعكس إيجاباً على الإيرادات المتحققة ورفع مستوى التبادل التجاري والترانزيت عبر العراق”.

