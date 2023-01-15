المنافذ الحدودية:55،402 وافدا خليجيا إلى البصرة لغاية يوم أمس

المنافذ الحدودية:55،402 وافدا خليجيا إلى البصرة لغاية يوم أمس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- احصى رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، الاحد، أعداد الوافدين من منفذي سفوان ومطار البصرة خلال 18 يوماً.وقال الوائلي، في بيان ، إن “اعداد الوافدين من منفذ مطار البصرة من تاريخ 28 كانون الاول 2022 ولغاية الساعة 12:00 ليلاً من يوم 14 كانون الثاني الجاري 2023، بلغ 16874 شخصا”.واضاف، أن “اعداد الوافدين من منفذ سفوان خلال الفترة المذكورة اعلاه بلغ 38527 شخصا”، موضحا أن “المجموع الإجمالي للمنفذين من الوافدين بلغ 55،402 شخصا”.وتابع الوائلي، أن “الوافدين توزعوا ما بين لاعبي منتخبات ووفود رسمية وقنوات إعلامية وجماهير”.

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