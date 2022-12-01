المنافق الحكيم يدعو إلى الاستقرار وهو أداة الخراب والفساد

المنافق الحكيم يدعو إلى الاستقرار وهو أداة الخراب والفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني  الإيراني الأصل عمار الحكيم، اليوم الخميس، سفير الولايات المتحدة الأميركية ألينا رومانوسكي، بينما أكد الأخير على أن استقرار العراق مدخل رئيس لأمن واستقرار المنطقة.وقال المكتب الإعلامي لتيار الحكمة، إن “الحكيم استقبل سفير الولايات المتحدة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين”، وفق البيان وأضاف: “أننا أكدنا أهمية استقرار العراق كمدخل رئيس لأمن واستقرار المنطقة، وبيّنا مقومات النجاح التي تمتلكها حكومة السوداني من الدعم الدولي والإقليمي والدعم النيابي والاستقرار الأمني والوفرة المالية، وجددنا رغبة العراق بعلاقات متوازنة مع الجميع من ثابت حفظ سيادته وتحقيق مصالح شعبه”.

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