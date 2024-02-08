المنتخبين الأردني والقطري اعادا لكرة غرب آسيا ألقها

المنتخبين الأردني والقطري اعادا لكرة غرب آسيا ألقها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بعد صراع اقوى اربعة منتخبات تأهلت بعد منافسات قوية حسم المنتخب الأردني تأهله لنهائي كأس آسيا عقب فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيء، وهي المرة الأولى في تاريخه، التي يصل فيها منتخب “النشامى” للنهائي، بينما تأهل قطر الى المباراة النهائية بعد فوز مثير على منتخب ايران بثلاثة اهداف مقابل هدفين.وسيلاقي منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور واللقب الاخير عام 2019 نظيره الأردني يوم السبت المقبل في مباراة التتويج على ملعب لوسيل عند الساعة السادسة مساءً ، إذ يسعى قطر الى خطف اللقب الثاني له ، بينما يسعى الأردنيون لتحقيق اللقب التاريخي الأول لهم . من جانبه أكد المدرب جبار حميد،  إن “المنتخبين الأردني والقطري اعادا لكرة غرب آسيا القها سيما بعد بلوغهما المباراة الختامية بجدارة واستحقاق”.واضاف ان “فرق من شرق اسيا مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، كذلك منتخب استراليا واوزبكستان كانا الأكثر حظوظا لتتويج لكن نظرية من يقدم مستوى أفضل يفوز اثبتت صحتها وأكدت ان لا يوجد فريق قوي وآخر ضعيف وأن ما يقدمه اللاعبون داخل الملعب هو الحكم والفيصل في أحقية المنتخبات”.واشار الى ان “هناك منتخبات من شرق آسيا كانت مخيفة للمنتخبات الاخرى لكن في هذه البطولة بينت أن منتخبات غرب آسيا في تطور كبير والدليل بلوغ ثلاث منها للمربع الذهبي وهي الأردن وقطر وإيران وفريق واحد من شرق آسيا وهو كوريا الجنوبية”.

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