المنتخب الأوغندي يغادر فندق الشيراتون في بغداد لسوء الخدمات

المنتخب الأوغندي يغادر فندق الشيراتون في بغداد لسوء الخدمات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت بعثة المنتخب الاوغندي بكرة القدم، مغادرة فندق شيراتون في العاصمة بغداد بسبب سوء الخدمات.وقال مصدر في اتحاد الكرة ، إن “ادارة بعثة المنتخب الاوغندي طلبت من اتحاد الكرة العراقي بتغيير مكان اقامة المنتخب في فندق شيراتون بعد مكوثهم به ليلة امس”.واوضح ان “طلب الوفد الاوغندي جاء بسبب سوء الخدمات بحسب كلامهم، حيث اصبح اتحاد الكرة امام وضع محرج حيث يبحث عن فندق اخر في العاصمة بغداد لتوفيره اهم.وسيواجه العراق منتخب اوغندا مساء غد الجمعة على ملعب الحبيبية. 

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