المنتخب الأولمبي:فوزنا على الدومينكان جاء نتيجة التدريب في المغرب

المنتخب الأولمبي:فوزنا على الدومينكان جاء نتيجة التدريب في المغرب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي العراقي نزار أشرف، اليوم الأحد (15 تشرين الأول 2023)، أن فريقه حقق الاستفادة المرجوة من معسكر المغرب، متمنيا أن تكون المحطات التحضيريّة المقبلة بالقيمة نفسها قبل خوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما.وكان الأولمبي العراقي أنهى معسكره التدريبي المقام في المغرب، خلال الفترة من 8 إلى 16 أكتوبر/تشرين أول الجاري، بالفوز على منتخب جمهورية الدومينكان بنتيجة (3-1)، تناوب على تسجيلها كل من حسين لاوندي وألكسندر آوراها وسيابند عكيد.وذكر أشرف: إنّ “مباراة الدومينكان جاءت خلال وقت قصير بعد مواجهة المنتخب المغربي، الأمر الذي كان لهُ تأثير سلبي على أداء اللاعبين”.وأضاف أشرف في تصريحات صحفية: “الدومنيكان منتخب منظم ولديه إمكانيات جيدة، لكن مع ذلك الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وضع النهج الخططيّ الذي من خلاله يمكن الحصول على الفائدة الأكبر”.وتابع: “سبق أن أشرنا في أكثر من مناسبة، إلى إن التجمعات التحضيرية لا نركز فيها على النتيجة بقدر الأداء والمردود الفني والبدني إلى جانب الحد من الأخطاء وتعزيز الإيجابيات التي يظهرها اللاعبون”.وأوضح: “يوما بعد آخر يشعر الجميع بالانسجام والتطور الذي يكتسي أداء فريقنا، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على التجمعات المقبلة وصولا للنهائيات الآسيوية”.وختم أشرف تصريحاته، قائلا: “تحصلنا على سقف الطموحات من معسكر المغرب، ونطمح إلى أن تكون المحطات التحضيريّة المقبلة بالقيمة نفسها، خصوصا على صعيد المباريات من أجل اكتساب اللاعبين خبرة المواجهات القوية على غرار ما سنواجه في البطولة القارية”.

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