المنتخب الأولمبي يكشف عن القائمة النهائية للاعبين للتصفيات الآسيوية

المنتخب الأولمبي يكشف عن القائمة النهائية للاعبين للتصفيات الآسيوية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الجهازُ الفنيّ للمنتخبِ الأولمبيّ، اليوم الجمعة (1 ايلول 2023)، بقيادة المدرب راضي شنيشل عن القائمةِ النهائيّة التي ستخوضُ غمارَ التصفيات المؤهلة للنهائياتِ الآسيويّة.وقال بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، “، ان “القائمةُ، التي من المؤمل أن تشدَّ الرحالَ صوب دولة الكويت فجر يوم الأحد المقبل، ضمت (23) لاعباً هم كل من “كميل سعدي وحسن عباس ومحمد حسن وزيد تحسين ويوسف إمام وآدم طالب وحسين عامر ومصطفى سعدون و كرار سعد و كرار محمد واموري فيصل ومنتظر عبد الأمير ونهاد محمد و علي جاسم ورضا فاضل و حسين عبد الله وذو الفقار يونس ومصطفى وليد وكاظم رعد و عمار غالب ومنتظر محمد و الاسكندر اوراها وبلند ازاد عمر “. الجدير بالذكر إن قرعةَ تصفيات آسيا وضعت منتخبنا الأولمبيّ في المجموعة F إلى جانب كل من تيمور الشرقية ومكاو والبلد المضيف الكويت، حيث ستنطلق التصفياتُ في السادس من أيلول الحالي.

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