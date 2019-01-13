المنتخب الاولمبي السوري يصل كربلاء

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مصدر:ظريف في العراق لإبرام عقود بمليارات الدولارات خلافا للعقوبات الأمريكية
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مصدر:ظريف في العراق لإبرام عقود بمليارات الدولارات خلافا للعقوبات الأمريكية
العلاق يؤكد على اهمية القرض الالماني في انجاز مشاريع البنى التحتية
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30 مليار دينار تذهب إلى جيب محافظة واسط من إيرادات منافذها مع إيران
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