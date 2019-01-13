المنتخب الاولمبي السوري يصل كربلاء

المنتخب الاولمبي السوري يصل كربلاء
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كربلاء/شبكة أخبار العراق- وصلت، صباح اليوم الاحد، بعثة المنتخب الاولمبي السوري، الى محافظة كربلاء تحضيراً لمواجهة نظيره العراقي ودياً خلال الشهر الجاري.وقال الناطق الرسمي لاتحاد الكرة حسين الخرساني في تصريح صحفي له اليوم: ان “بعثة المنتخب الاولمبي السوري، وصلت الى محافظة كربلاء استعداداً لمواجهة الاولمبي العراقي في الشهر الجاري”.واوضح الخرساني، ان “المنتخبين سيتقابلان على ملعب كربلاء الدولي، على دفعتين في الخامس عشر والتاسع عشر من كانون الثاني الجاري تحضيرا لتصفيات اولمبياد طوكيو”.

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