المنتخب الاولمبي يأمل التأهل إلى الدور الربع النهائي في بطولة كأس آسيا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- يسعي المنتخب العراقي الأولمبي، بعد التأهل الرسمي إلي الدور الربع النهائي، إلي التقدم خطوة أكثر، وذلك عند ملاقاته لمنتخب فيتنام في اللقاء المقبل من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2018، ضمن الدور ربع النهائي، بعد الصعود كمتصدر للمجموعة الثالثة، والمنتخب الفيتنامي ثاني المجموعة الرابعة، وسيقام اللقاء يوم السبت 20 يناير 2018، علي ملعب تشانغشو بالصين.واعلن قائد منتخب العراق الاولمبي بكرة القدم بشار رسن، اليوم الخميس، عن جاهزية المنتخب لمواجهة فيتنام.وقال رسن إن “الجميع يعلم طموحات المنتخب الاولمبي الوطني وفي المرحلة الأولى اثبتنا جودتنا”، مؤكدا ان “سقف الطموحات لا يقتصر على لعب الأدوار النهائية بل التتويج باللقب”.وأضاف أن “اللاعبين والكادر الفني يطمحون لعبور عقبة فيتنام في اللقاء المقبل الذي سيقام السبت المقبل”.وتابع أن “اللاعبين لهم الثقة العالية بأنفسهم من أجل تحقيق الفوز والصعود الدور المقبل من هذه البطولة”.وحقق منتخب فيتنام الأولمبي إنجازًا تاريخيًا، بتأهله إلى ربع نهائي بطولة آسيا 2018، تحت 23 عامًا، في الصين، بالتعادل سلبيا مع سوريا، امس الأربعاء.وبذلك، احتل منتخب فيتنام المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، خلف المتصدرة، كوريا الجنوبية، التي تمتلك 7 نقاط.وقد دخل لاعبو فيتنام مباراة سوريا، بفرصة تحقيق الفوز، أو التعادل بشرط تعثر منافسهم على المركز الثاني، منتخب أستراليا، أمام كوريا الجنوبية، فيما كان “نسور قاسيون” يحتاجون للانتصار، من أجل التأهل.وتبادل المنتخبان الهجمات، والسيطرة على وسط الملعب، وكاد أن ينجح نجم فيتنام، لاعب الوسط، نجويان فوانج هاي، في صناعة هدف حاسم، بعدما مرر كرة خطيرة إلى زميله المهاجم، نجويان فان توان، الموجود داخل منطقة الجزاء السورية، إلا أن الأخير أهدرها بتسديدة بعيدة.وما أن علم لاعبو فيتنام، بتأخر منتخب أستراليا بهدف، أمام كوريا الجنوبية، في الدقيقة 18، حتى تراجعوا إلى الدفاع، من أجل المحافظة على التعادل، الذي يؤهلهم.وفي المباراة الأخرى، نجحت أستراليا في تقليص الفارق، بإحرازها هدفين، لكنها فشلت في انتزاع التعادل، لينتهي اللقاء بفوز كوريا الجنوبية 3-2.وكانت المنتخب الأولمبي العراقي، قد صعد عن جدارة وإستحقاق، بعد أن تصدر المجموعة الثالثة والتي ضمت كلا من منتخبات ماليزيا والسعودية والأردن، وفاز في اللقاء الأول علي ماليزيا بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم خرج بتعادل سلبي أمام الأخضر السعودي، ثم أقتنص بطاقة التأهل بشكل رسمي بعد الفوز علي النشامي بهدف دون رد.