منتخب الشباب العراقي يغادر بطولة كأس العالم للشباب بكرة القدم

منتخب الشباب العراقي يغادر بطولة كأس العالم للشباب بكرة القدم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أنهى المنتخب العراقي مشاركته بمونديال الشباب بالتعادل السلبي (0-0) مع نظيره الإنجليزي في المباراة التي جرت مساء امس الأحد بملعب دييجو  أرماندو مارادونا بمدينة لابارتا الأرجنتينية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة.  وبهذا التعادل حصد العراق نقطته الوحيدة ليودع المونديال بالترتيب الرابع ، فيما أصبح رصيد إنجلترا 7 نقاط في الصدارة ، بينما حلت أورجواي ثانية ب 6 نقاط ، وتونس بالمركز الثالث ب 3 نقاط.شهدت مجريات الشوط الأول سيطرة نسبية للمنتخب الإنجليزي وسط تراجع الفريق العراقي إلى المواقع الخلفية والإعتماد على الهجمات العكسية.وحضرت أولى المحاولات الخطرة للإنجليز عن طريق هارفي فال لينجح الحارس حسين حسن في إنقاذ مرماه من هدف محقق.ورد أسهر علي بتصويبة مباغتة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها ببراعة الحارس الإنجليزي جيمس بيدل.وأنقذ القائم الأيمن للعراق من هدف محقق بعد تسديدة قوية لعبها صاموئيل إندوزي.وحاول علي جاسم عبر رأسية جميلة تصدى لها بيدل.وألغى حكم اللقاء هدفاً للمنتخب الإنجليزي سجله إدوزي بداعي التسلل.وتمكن الحارس العراقي حسين حسن من التصدي لركلة جزاء مشكوك بصحتها بعد أن أهدرها ليام ديلاب في الدقيقة ال 4 من الوقت بدل الضائع.مع إنطلاقة الشوط الثاني ، أخطر علي جاسم المرمى الإنجليزي بتسديدة قوية أبعدها المدافع روني قبل أن تصل إلى المرمى. وظهر المدافع الآي فاضل بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء تصدى لها الحارس الإنجليزي.وكاد يوسف الأمين أن يحرز هدف السبق للعراق ، لكن تسديدته القوية علت العارضة بقليل.وعاد الأمين مجدداً بلقطة رائعة بعد إستلامه مناولة بينية متقنة من إلكسندر أوراها لكن الحارس بيدل أنقذ تسديدة الامين بصعوبة. وأنخفض أداء المنتخبين في الثلث الأخير من اللقاء ، وسط كثرة المناولات الخاطئة، لينتهي اللقاء الى وقع التعادل السلبي من دون أهداف.وسبب خسارة الفريق تعود للمدرب عماد الذي ترك الفريق وذهب إلى إقامة مأتم بذكرى وفاة محمد الصدر.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *