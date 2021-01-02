المنتخب العراقي أمام نظيره الفيتنامي في آذار المقبل

المنتخب العراقي أمام نظيره الفيتنامي في آذار المقبل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، السبت، عن الاتفاق على إقامة مباراة ودية تجمع منتخبنا الوطني بنظيره الفيتنامي قبل اللقاء المرتقب مع هونغ كونغ بالتصفيات المزدوجة.وقال نائب رئيس الهيئة التطبيعية شامل كامل، في حديث لوكالات محلية، إن “الهيئة تلقت كتاباً رسمياً من اتحاد هونغ كونغ للعبة، يؤكد تراجعه عن نقل المباراة مع منتخبنا من أرضه إلى دولة أخرى”.واضاف، ان “اتحاد هونغ كونغ ابلغ الهيئة التطبيعية، عن قراره إقامة المباراة مع منتخبنا الوطني، ضمن مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الموهلة لكأس اسيا 2021 في الامارات، وكأس العالم 2022 في قطر، في بلدهم بالثلاثين من آذار المقبل”.وأوضح كامل، أن “الهيئة قررت اقامة مباراة ودية لمنتخبنا مع فيتنام في الـ 25 من آذار المقبل، ليتوجه الوفد العراقي بعدها الى هونغ كونغ لخوض اللقاء في الثلاثين من الشهر نفسه”. 

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