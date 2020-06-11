المنتخب العراقي السابع آسيوياً

المنتخب العراقي السابع آسيوياً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التصنيف الشهري الجديد للمنتخبات الوطنية اليوم الخميس.وجاء المنتخب الوطني في المركز الـ70 على مستوى منتخبات العالم برصيد 1344 نقطة في حين حل سابعاً على مستوى منتخبات آسيا بعد منتخبات: اليابان، ايران، كوريا الجنوبية، استراليا، قطر، السعودية.اما على الصعيد العربي، حل المنتخب الوطني في المركز السابع ايضاً بعد منتخبات تونس، الجزائر، المغرب، مصر، قطر، السعودية.يذكر أن كرة القدم توقفت بسبب جائحة كورونا، منذ منتصف اذار الماضي.

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