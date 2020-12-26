المنتخب العراقي سيخوض مباراتين وديتين أمام توجو والإمارات في الشهر المقبل

المنتخب العراقي سيخوض مباراتين وديتين أمام توجو والإمارات في الشهر المقبل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر بالهيئة التطبيعية، السبت، عن الاتفاق على خوض منتخبنا الوطني مباراتين وديتين خلال الشهر المقبل المقبل، أمام توجو والإمارات.واضاف المصدر، أنه “تم الاتفاق على إلغاء الدورة الرباعية الودية التي كان مقررا أن يشارك فيها المنتخب العراقي بالإمارات الشهر المقبل”.وبين، ان “منتخبنا الوطني سيلتقي منتخب توجو في الـ 9 من كانون الثاني المقبل في الإمارات.واشار المصدر، إلى ان “الـ 12 من الشهر نفسه، سيشهد إقامة المبارة الثانية بين منتخبنا الوطني ونظيره الإماراتي”. 

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