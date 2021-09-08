المنتخب العراقي فاشل لايستحق الاستمرار في تصفيات كأس العالم

المنتخب العراقي فاشل لايستحق الاستمرار في تصفيات كأس العالم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- خسر منتخبنا الوطني، أمام نظيره الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وسجل أهداف المنتخب الإيراني كل من علي رضا جهانخيش، مهدي طارمي، علي جولزادة في الدقائق (2، 69، 90).وبهذا الفوز أعتلى المنتخب الإيراني صدارة المجموعة الأولى بـ 6 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخبنا الوطني عند نقطة واحدة في المركز الاخير.وتحدث الكثر من المحلليين  الرياضيين ان المنتخب العراقي فاشل  ولاداعي استمراره  بالتصفيات وخسارة الاموال  والعمل على تهيئة فريق متكامل خلال 4 سنوات القادمة.

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