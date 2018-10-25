المنتخب العراقي في التسلسل 89 ضمن تصنيف “الفيفا”

بغداد/شبكة أخبار العراق- حافظ المنتخب الوطني على مركزه، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الصادر، اليوم الخميس.وجاء المنتخب الوطني في المركز 89 برصيد 1270 نقطة، إذ حافظ على ترتيبه في التصنيف الأخير، الصادر مطلع تشرين الأول الحالي.واحتل المنتخب الوطني المركز الحادي عشر على مستوى قارة آسيا، إذ جاء بعد منتخبات إيران واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وسوريا والصين ولبنان والإمارات وعمان.فيما جاء في المركز العاشر على مستوى المنتخبات العربية بعد تونس والمغرب ومصر والجزائر والسعودية وسوريا ولبنان والإمارات وعمان.وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي برصيد 1733 فيما جاءت 4فرنسا في المركز الثاني برصيد 1732 نقطة، وحلت البرازيل في المركز الثالث برصيد 1669 ثم كرواتيا بالمركز الرابع برصيد 1635.