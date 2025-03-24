المنتخب العراقي لكرة السلة يتأهل لنهائيات كأس آسيا

المنتخب العراقي لكرة السلة يتأهل لنهائيات كأس آسيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حجز المنتخب العراقي لكرة السلة بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم، امس الأحد، بعد فوزه على المنتخب البحريني بنتيجة 85-72 في مباريات الملحق المؤهلة لكأس آسيا في السعودية 2025.وكان المنتخب العراقي لكرة السلة، خسر أول أمس الجمعة، أمام نظيره الهندي بنتيجة 97-77 نقطة ضمن مباريات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2025.ولعب المدرب الصربي فازلين ماتيتش، بتشكيلة لاعبي المنتخب العراقي، تألفت من: إيهاب حسن، وذوالفقار فاضل، وعلي مؤيد، ومحمد صلاح، وحسان علي، وريكان عثمان، وكرار حمزة، وعبد الله حيدر، وعباس هادي، وعلي حاتم، ومراد علي، وديماريو مايفيلد.

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