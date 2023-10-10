المنتخب العراقي لكرة القدم يواصل تدريباته في عمان

المنتخب العراقي لكرة القدم يواصل تدريباته في عمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم، أن المنتخب الوطني سيخوض اليوم أولى وحداته التدريبية استعداداً لمواجهة قطر بالبطولة الرباعية.وشرع المنتخبُ الوطنيّ بتدريباته، في ملعبِ السلط في العاصمةِ الأردنية عمان استعداداً للمشاركةِ في البطولة الدوليّة الرباعية الفترة من 11-17 تشرين الاول الحالي.وسبقت تدريبات اليوم  محاضرة للمدربِ خيسوس كاساس في مقر إقامةِ الوفد العراقيّ تحدثَ من خلالها بصُورةٍ عامةٍ عن أهميةِ المشاركة في هذه البطولة التي ستكون بروفةً تحضيريّة مهمةً جداً قبل الدخول لخوض تصفياتِ كأس العالم في الشهر المُقبل.وشارك في التدريبات (21) لاعباً هم كل من : جلال حسن، أحمد باسل ، فهد طالب ، فرانس ضياء ، ريبين سولاقا ، ماسيس ارتين ، علي عدنان ، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى ، مصطفى سعدون ، مناف يونس ، أمجد عطوان ، أحمد علي ، أمير العماري ، إبراهيم بايش ، علي حيدر ، أحمد فرحان ، علي جاسم، أيمن حسين ، مهند علي ، علي الحمادي.وقد تم تقسيمّ الوحدة التدريبيّة من خلال مشاركة اللاعبين أعلاه وفقاً لمجموعاتٍ مختلفةٍ مراعياً فيها الجهاز الفنيّ أوقاتَ وصول اللاعبين يوم أمس أثناء رحلات سفرهم لمنحهم جزءاً من الاستشفاء قبل انخراطهم إلى جانب زملائهم للمشاركة في التدريباتِ والتي من المؤمل أن تكون بدايةً مع يوم غد بإقامةِ وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية.على صعيدٍ متصلٍ، يصل مساء اليوم كل من محترف قطر القطري بشار رسن ومحترف سانديفورد النرويجي دانيلو السعد، وآخر الواصلين محترف فازيلا البرتغالي أسامة رشيد.

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