المنتخب العراقي يواصل تدريباته لملاقاة منتخب هونغ كونغ

المنتخب العراقي يواصل تدريباته لملاقاة منتخب هونغ كونغ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استهل منتخنبا الوطني، تدريباته في ملاعب المدينة الرياضية، بعد ان وصل امس الاول الاحد الى محافظة البصرة.ويتواجد جميع اللاعبين باستثناء علي عدنان وريبين سولاقا اللذين سيصلان اليوم الثلاثاء، فيما تخلف اللاعب احمد ياسين عن صفوف المنتخب، بعد ان وجهت له الدعوة من قبل الملاك التدريبي في القائمة النهائية لمواجهة منتخب هونغ كونغ يوم الخميس المقبل ضمن التصفيات المزدوجة (كاس العالم واسيا)، وحل لاعب فريق الزوراء احمد جلال بديلا عنه.وعلى صعيد متصل، من المؤمل ان يصل منتخب هونغ كونغ صباح اليوم الثلاثاء الى محافظة البصرة من اجل ملاقاة منتخبنا يوم الخميس المقبل عند الساعة السابعة مساءً، حيث سيشهد فندق الشيراتون محل إقامة منتخب هونغ كونغ.وسيخوض منتخبنا الوطني اليوم الثلاثاء الوحدة التدريبية الثانية في الملعب الرئيسي لجذع النخلة عند الساعة السادسة مساءً، فيما ستكون الوحدة التدريبية الاولى لمنتخب هونغ كونغ يوم غد الثلاثاء في الملعب الثانوي بالمدينة الرياضية عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

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