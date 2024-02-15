المنتخب الوطني العراقي في المرتبة 59 عالميا حسب تصنيف الفيفا

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وزارة التخطيط تعلن عن استعدادها لإجراء التعداد العام لسكان العراق
مركز النخيل للحريات الصحيفة يطالب البرلمان بتعديل قانون الحصول على المعلومة
مصدر حكومي:سرقة (15) مليار دينار من بلدية الصقلاوية من قبل حزب الحلبوسي
تحالف عزم:حوارات سنية مرتقبة للاتفاق على المرشح لرئاسة البرلمان
تعرّف على مشروع (النبراس) للبتروكيمياويات
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روسيا ترفض التحذير الأمريكي بشأن القدرات النووية الروسية في الفضاء
الأمم المتحدة:اجتياح إسرائيل لرفح “مذبحة بشرية”
كندا تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح والأمم المتحدة تعلن عدم مشاركتها في تهجير الفلسطينيين
بايدن يدعو نتانياهو بعمل خطة هجومية على رفح قابلة للتنفيذ
توقعات بفوز بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية في الشهر المقبل
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الأعرجي لمحسني:الأمن الإيراني في حدقات عيون حكومتنا الإطارية
الطباطبائي:العراق لم يعد بحاجة إلى القوات الأمريكية بوجود الحرس الثوري والحشد
مكتب السوداني يحاول “لملمة فضيحة مترو بغداد وقطار النجف “بشرح يؤكد على فساد الحكومة
مصدر بدري:(هادي العامري) أبن خميني وحارب العراق لمدة (8)سنوات لايخاف من الدرون الأمريكي
تحالف الفتح:سيطرة الإطار على العراق لتحقيق الدولة الإسلامية الكبرى وعاصمتها طهران الحبيبة
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