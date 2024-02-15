المنتخب الوطني العراقي في المرتبة 59 عالميا حسب تصنيف الفيفا

المنتخب الوطني العراقي في المرتبة 59 عالميا حسب تصنيف الفيفا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حافظ منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم قطر 2022 على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الصادر عن شهر فبراير/ شباط  لعام 2024، فيما جاء المنتخب الوطني العراقي في المركز الـ59 عالميا والسادس عربيا.وأصبح من المعتاد أن يحافظ منتخب الأرجنتين على الصدارة في الأشهر الماضية بعد تحقيقه مونديال قطر وثبات مستواه ونتائجه مع المدرب، ليونيل سكالوني.ولم يكن هناك تغير كبير في أفضل 10 منتخبات عالمية في التصنيف نظرًا لأنهم لم يخوضوا أي مباراة خلال شهر يناير الماضي.بل كان التوقف الدولي في قارتي إفريقيا وآسيا وهما من شهدتا تغييرات كثيرة في منتخباتهما في التصنيف الحالي الصادر منذ قليل على موقع “فيفا” الرسمي.حيث ارتقى المنتخب الأردني لكرة القدم إلى المركز الـ 70 عالميا في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الخميس، وذلك بعد حلوله وصيفا في كأس آسيا التي أقيمت في قطر وتوجت الأخيرة بها لاحقا.وقفز منتخب “النشامى” 17 مركزا على سلم التصنيف بعد أن كان في المركز 87 عالميا.وأصبح المنتخب الأردني في المركز 10 آسيويا.وفي 10 شباط الحالي، حل النشامى وصيفا لبطل كأس آسيا، بعد خسارته أمام منتخب قطر بنتيجة 1-3 في المباراة النهائية التي جرت على ملعب لوسيل المونديالي.وقفز المنتخب القطري الذي حافظ على لقبه بطلا لكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، إلى المركز 37 عالميا.ترتيب فيفا للمنتخبات في قارة آسيا 2024، 

في المركز الأول منتخب اليابان.

في المركز الثاني منتخب إيران.

في المركز الثالث منتخب أستراليا.

في المركز الرابع منتخب كوريا الجنوبية.

في المركز الخامس منتخب أوزبكستان.

في المركز السادس منتخب العراق.

في المركز السابع منتخب قطر.

في المركز الثامن منتخب السعودية.

في المركز التاسع منتخب الأردن.

في المركز العاشر منتخب عمان.

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