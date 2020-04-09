المنتخب الوطني في المركز 70 عالميا

المنتخب الوطني في المركز 70 عالميا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات الوطنية.وبحسب التصنيف جاء المنتخب الوطني في المركز 70 على مستوى منتخبات العالم، فيما احتل المركز السابع على مكستوى منتخبات اسيا والمركز السابع ايضاً على مستوى المنتخبات العربية.ولم يحدث أي تغيير على تصنيف الاتحاد الدولي، بسبب توقف جميع الأنشطة الخاصة بـ”فيفا”، نظراً لانتشار فيروس كورونا.تجدر الإشارة الى ان الاتحاد الدولي يعتمد على نتائج المباريات الرسمية الخاصة بالتصفيات او المباريات الدولية الودية في تصنيفه الشهري.

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